.QNB Tunisia a conclu un partenariat stratégique avec le premier réseau immobilier mondial Century 21, visant à proposer des solutions de financement exclusives aux clients souhaitant acquérir un bien immobilier. Cette collaboration combine accompagnement personnalisé, services de conseil spécialisés et processus simplifiés, assurant une expérience d’achat sécurisée, fluide et sur mesure.

Cette initiative reflète la volonté de QNB Tunisia d’offrir à sa clientèle une expérience bancaire unique. Elle marque également une étape clé dans le développement de ses activités de financement immobilier, en élargissant son offre de services pour séduire de nouveaux segments de clientèle.

Grâce à cet accord, les clients de Century 21 bénéficieront d’offres de financement immobilier exclusives proposées par QNB Tunisia, à des taux préférentiels et assorties de solutions bancaires performantes, conçues pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ils pourront également tirer parti de l’expertise reconnue de Century 21 dans le secteur immobilier.

Parallèlement, les clients de la banque auront l’opportunité exclusive d’accéder au réseau Century 21 et de profiter de ses prestations immobilières premium à des tarifs avantageux, avec des démarches simplifiées garantissant rapidité et efficacité.

Ce partenariat incarne la vision de QNB Tunisia, résolument tournée vers l’innovation, en dépassant les services bancaires classiques pour offrir une expérience intégrée combinant financement intelligent et accompagnement immobilier, dans un cadre de coopération efficace et à forte valeur ajoutée pour les clients.

QNB Tunisia est présente dans 11 gouvernorats à travers un réseau de 25 agences, dont deux agences dédiées à la clientèle First, situées sur l’avenue Mohamed V à Tunis et le boulevard de l’Environnement à Sousse. La banque dispose également de trois centres d’affaires destinés aux entreprises, ainsi que d’un bureau de change à l’aéroport de Tunis-Carthage.

Site web : QNB Tunisia