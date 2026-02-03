Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, après-midi, 2 février courant, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri et le ministre de l’Équipement et de l’habitat, Salah Zouari.

Lors de cette réunion, cite un communiqué, le chef de l’Etat a mis l’accent sur l’impératif de régler le “lourd héritage” qui pèse sur le pays, dont notamment, le dossier de l’infrastructure et de l’habitat.

Il a, dans ce contexte, fustigé l’infrastructure défectueuse et inachevée de plusieurs quartiers résidentiels, marquée par l’absence ou le manque d’entretien des canaux d’assainissement et du système d’évacuation des eaux pluviales, ce qui a provoqué l’amoncellement anarchique des déchets.

Evoquant l’infrastructure routière, le président Saïed a également critiqué l’état délabré de plusieurs routes, citant en exemple, nombre de voies publiques qui ont refaites inutilement alors que d’autres sont dans un état détérioré nécessitant une réfection urgente ou une refonte complète.

Par ailleurs, le président de la République a passé en revue une série de dysfonctionnements régissant plusieurs services publics, rappelant à ce titre sa récente intervention personnelle et directe pour ordonner la remise en service de plusieurs lampadaires de voies publiques et le remplacement des pièces détachées de camions-citernes dans un quartier de la capitale.

Evoquant le projet de « location-accession », tant attendu par les citoyens à revenu faible et moyen et qui a été récemment approuvé dans le cadre de la loi de finances de 2026, le chef de l’Etat a réitéré son appel à la nécessité de hâter la construction de nouveaux quartiers résidentiels dans les différentes régions du pays à travers la Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) ou la Société de Promotion des Logements Sociaux (SPROLS), recommandant que ces projets soient effectués conformément à des schémas d’aménagement urbain prenant en considération les besoins actuels et futurs de la population tunisienne.

Au terme de la réunion, le président de la République a souligné que le travail est en cours afin de procéder à une refonte de bon nombre de législations nationales, estimant que tout changement d’infrastructure dans le pays ne saurait être couronné de succès sans la genèse d’une nouvelle pensée propulsée par les jeunes et l’instauration d’une pleine redevabilité à l’encontre des fauteurs du peuple tunisien.