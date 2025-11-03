La 5áµ‰ Ã©dition de BEITY EXPO, le Salon national des services immobiliers et de financement bancaire, se tiendra du 15 au 17 janvier 2026 au Palais des CongrÃ¨s Mohamed V Ã Tunis, sous lâ€™Ã©gide du MinistÃ¨re de lâ€™Ã‰quipement et de lâ€™Habitat.

OrganisÃ© par ART EVENT, cet Ã©vÃ©nement majeur rÃ©unira promoteurs immobiliers, institutions bancaires, experts et grand public pour trois journÃ©es consacrÃ©es aux Ã©changes, aux opportunitÃ©s dâ€™affaires et Ã la crÃ©ation de partenariats.

BEITY EXPO 2026 se positionne comme une vitrine privilÃ©giÃ©e pour prÃ©senter des projets, des produits et des solutions innovantes. Elle vise Ã©galement Ã faciliter le dialogue entre les professionnels et les citoyens en quÃªte d’un logement ou de solutions de financement.

ConsidÃ©rÃ© comme le rendez-vous phare de l’immobilier et du financement en Tunisie, BEITY EXPO 2026 confirme ainsi son statut incontournable.