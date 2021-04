Le rassemblement pré-sommet du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires se tiendra du 19 au 21 juillet 2021 à Rome (Italie), sous la direction du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et du Premier ministre italien, Mario Draghi.

D’après le Fonds international de développement agricole (FIDA), cet événement de pré-sommet fera converger les efforts et les contributions d’un processus de collaboration mondial visant à forger des objectifs ambitieux de transformation des systèmes alimentaires.

Et de préciser que le Sommet sur les systèmes alimentaires aura lieu en septembre 2021, au cours de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le pré-sommet devrait se dérouler dans un format virtuel ” hybride ” pendant trois jours : de nombreux participants y assisteront en personne à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome, tandis que d’autres du monde entier y prendront part sur une vaste plateforme virtuelle.

Il réunira des jeunes, des petits producteurs agricoles, des chercheurs, le secteur privé, des dirigeants politiques et des ministres de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et des finances, afin de présenter les dernières approches scientifiques et fondées sur des données probantes provenant du monde entier, de lancer un ensemble de nouveaux engagements à travers des coalitions d’action et de mobiliser de nouveaux financements et partenariats.