Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) a récemment lancé un projet de démonstration pour la quantification de l’empreinte carbone des produits et services, selon la norme internationale ISO 14067-V2018.

Ce projet vise à accompagner un groupe d’entreprises actives dans le secteur agroalimentaire et du textile, pour déterminer les flux de biens et de services responsables des émissions des gaz à effet de serre (GES) et leurs empreintes, indique le CITET.

Cela permettra notamment de définir une politique environnementale, d’identifier des actions et des stratégies concrètes à mettre en place et d’évaluer la dépendance aux GES pouvant entraîner une réflexion sur une stratégie de développement.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de développement bas-carbone et résilient aux impacts des changements climatiques, inclura des actions de formation, de coaching et d’assistance technique destinées aux entreprises.

La norme Iso 14067-V2018, Gaz à effet de serre – Empreinte carbone des produits – Exigences et lignes directrices pour la quantification, spécifie les principes, les exigences et les lignes directrices relatifs à la quantification et à la déclaration de l’empreinte carbone d’un produit (ECP), selon le site officiel de l’Organisation internationale de normalisation.

Cette norme, qui a fait l’objet d’un consensus international, permettra à différentes organisations de calculer l’empreinte carbone de leurs produits et de mieux comprendre comment elles peuvent la réduire.