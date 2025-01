Le CITET et la GIZ lancent le Projet d’accompagnement à la transition écologique de l’industrie de la mobilité (PATE-IM)

Le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET), en coopération de la GIZ a lancé, mardi une nouvelle étape du Projet d’accompagnement à la transition écologique de l’industrie de la mobilité “PATE -IM”.

Ce programme qui s’étale sur trois ans (juin 2023 – juin 2026), vise à renforcer les compétences nationales, en matière d’évaluation de l’empreinte carbone des experts nationaux, à travers l’appui technique de 65 entreprises, dans une première phase, et de 50 entreprises en seconde phase, opérant dans les deux secteurs de l’industrie automobile et de l’aviation, a indiqué le CITET dans un communiqué.

Ce programme œuvre, également, à assurer une formation théorique et opérationnelle des experts nationaux sur la responsabilité sociétale des sociétés, à travers l’appui technique du groupe de 50 sociétés opérant dans les secteurs d’automobile et d’aviation.

Une formation, dédiée au deuxième groupe d’experts nationaux, a été organisée mardi au CITET, sous la présidence de la Directrice Générale du CITET, Kmaira Ben Jannet Mzali, avec le chef de projet « Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II » à la GIZ, Félix Sarrazin.

Cette formation marque une étape importante dans l’accompagnement des entreprises tunisiennes vers une transition écologique et durable, souligne le CITET.

L’objectif principal de cette formation est de renforcer les compétences des experts nationaux pour les préparer à accompagner les entreprises dans l’évaluation de leur empreinte carbone et l’intégration des démarches de responsabilité sociétale et environnementale.

Cette initiative vise à répondre aux exigences croissantes des marchés internationaux et des réglementations européennes, tout en favorisant une meilleure compétitivité des entreprises tunisiennes.

Au cours de cette session, les participants bénéficient des conseils et de l’expertise d’un expert international de renommée, dont les contributions ont été déterminantes lors de la première phase pilote du projet, qui a impliqué 15 entreprises pionnières, précise le CITET.

Le projet, conduit par le CITET avec l’appui de la GIZ , s’inscrit dans le cadre de l’initiative spéciale “Travail décent pour une transition juste”, dans le cadre du programme “Partenariat pour l’emploi et le soutien aux PME en Tunisie” mandaté par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Il est mis en œuvre en collaboration avec la Tunisian automotive association (TAA), l’Institut de la responsabilité sociétale des entreprises en Tunisie (IRSET), le Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (GITAS), le Cluster des industries électroniques (ELENTICA) et le Cluster Mecatronic Tunisie (CMT).

La Tunisie œuvre, dans le cadre de ses engagements internationaux, pour lutter contre le réchauffement climatique et les crises liées à l’énergie, et parmi sa contribution au niveau national (CDN), atténuer les émissions de gaz à effet de serre, dans tous les secteurs et réduire l’intensité carbone de 45% à l’horizon de 2030.