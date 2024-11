Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) et le Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques (CETIME) ont signé, mercredi, une convention cadre de partenariat dans les domaines du développement durable et de l’industrialisation verte.

La convention définit un cadre de collaboration destiné à favoriser l’éco-innovation, le transfert des Eco-technologies, le renforcement des compétences, et l’assistance technique pour les industries tunisiennes, notamment dans les secteurs mécaniques, électriques et électroniques, indique le CITET dans un communiqué.

Ce partenariat stratégique entend soutenir les initiatives de transition écologique, en mutualisant leurs expertises. Ainsi le CITET et le CETIME œuvreront à faciliter l’adoption de pratiques industrielles respectueuses de l’environnement.

Il a également, pour objectif de renforcer les compétences et le transfert de technologies, et ce, à travers l’organisation d’actions conjointes de formation, d’assistance technique et de transfert de technologies innovantes en faveur d’une industrie plus verte.

L’accord vise aussi à promouvoir des projets collaboratifs entre les deux parties. En conjuguant leurs ressources et compétences, le CITET et le CETIME s’engagent à contribuer à des projets nationaux et internationaux, en vue de renforcer la position de la Tunisie en tant qu’acteur clé de la transition écologique.

Cette alliance stratégique marque une nouvelle étape dans le soutien à la transition écologique de l’industrie tunisienne, en réponse aux enjeux mondiaux de durabilité et de réduction de l’empreinte carbone, indique le CITET.