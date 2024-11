Une session de sensibilisation des responsables RSE dans les entreprises des secteurs de la mobilité sera organisée le 19 novembre courant, au Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) à Tunis.

Cette journée s’inscrit dans le cadre du “projet d’Accompagnement à la Transition Ecologique de l’Industrie de la Mobilité « PATE-IM » qui vise à propulser les entreprises vers un avenir durable, en réduisant leur empreinte carbone tout en renforçant leur impact social positif”.

“La rencontre réunira des experts en matière de RSE, des représentants des entreprises tunisiennes, dont l’objectif est de promouvoir l’intégration des enjeux sociétaux et environnementaux dans les secteurs aéronautique et électronique via la mise en place d’une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises”, d’après le CITET.

Elle est organisée par le CITET en collaboration avec ses partenaires, l’Institut de la Responsabilité Sociétale des Entreprises en Tunisie (IRSET), le Réseau Pacte Mondial Tunisie (RPMT), le Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS), le Cluster des Industries Electroniques (ELENTICA) et le Cluster Mecatronic Tunisia (CMT).

Cette manifestation est soutenue par l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » à travers le projet « Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II » mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite coopération avec le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.