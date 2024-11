Environnement- COP29 : Réunion sur la contribution des systèmes de gestion durable des déchets à la lutte contre la pollution en Méditerranée

Le Centre International de Tunis pour les Technologies Environnementales, (CITET) a organisé, en marge de la 29ème Conférence des Parties sur les changements climatiques (COP 29) qui se tient à Bakou (Azerbaïdjan) , une manifestation parallèle sous le thème “La contribution des systèmes de gestion durable des déchets dans le secteur du tourisme à la lutte contre la pollution en Méditerranée, le projet” TouMaLi “et les initiatives similaires à Tunis”.

Le ministre de l’Environnement, Habib Abid qui a présidé la réunion lundi dernier, a souligné l’importance de protéger le bassin méditerranéen contre la pollution causée par les déchets, mettant en exergue le rôle des divers acteurs nationaux, régionaux et locaux dans la lutte contre ce problème, selon un communiqué publié mardi par le CITET.

Au cours de cette manifestation, a été présenté le projet TouMaLi et ses différents résultats techniques, notamment en matière de lutte contre la pollution des plages.

Les interventions ont été axées sur les expériences d’autres projets et initiatives en Tunisie, tels que la stratégie “le plastique zone” et l’Initiative “Moins de plastiques zone”.

Le projet TouMaLi, géré par le CITET à l’échelle nationale, vise à réduire la quantité de déchets plastiques générés par les activités touristiques dans le bassin méditerranéen. Il est financé par le ministère fédéral allemand de l’environnement, Conservation de la nature et sûreté nucléaire sous la tutelle de l’université allemande de Rostock et en partenariat avec plusieurs institutions scientifiques dans le monde.

Le projet, qui regroupe un comité de gestion guidé par des partenaires d’Allemagne, de Tunisie, du Maroc et d’Egypte, vise également à développer et à mettre en œuvre des solutions durables pour la gestion intégrée des déchets dans le secteur touristique dans l’Afrique du Nord (Egypte, Maroc et Tunisie) à l’effet de protéger les écosystèmes marins et de réduire l’utilisation des plastiques, en particulier des matériaux à usage unique, dans le secteur du tourisme dans les pays méditerranéens.

Les participants à la manifestation qui s’est déroulée en marge de la 29e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) “Cope 29, Bakou, Azerbaïdjan, 11‑22 novembre 2024, ont mis l’accent sur la nécessité d’étendre ces initiatives à plus grande échelle pour toucher toutes les municipalités côtières, par le biais de programmes intégrés dans la Stratégie nationale de gestion des déchets.

Il ont évoqué les aspects financiers au cours de la réunion, avec une présentation sur les responsabilités étendues au producteur et le rôle que peut jouer la caisse des dépôts et des consignations dans le financement des projets verts et la lutte contre la pollution, selon la même source.

Au final, la directrice générale du Centre international de Tunis pour les technologies environnementales, Kmayra Ben Jannet Mzali, a mis en lumière les défis institutionnels, juridiques et de gouvernance auxquels sont confrontés la Tunisie et tous les pays de la rive Sud de la Méditerranée, qui a nécessité le développement de systèmes et de programmes durables de gestion des déchets.