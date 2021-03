La championne paralympique tunisienne, Raouaa Tlili fait état d’une “crise du handisport tunisien et plus particulièrement du para-athlétisme”, estimant que les conditions difficiles qu’accuse cette spécialité ont des répercussions négatives sur les résultats de nombre d’athlètes lors du dernier meeting de para-athlétisme de Tunis.

La sélection tunisienne avait terminé sa participation à ce meeting qualificatif pour les jeux olympiques de Tokyo en pôle position, avec 28 médailles (9 or, 12 argent et 7 bronze).

Tlili, qui s’exprimait à l’occasion de la conférence de presse de la Fédération tunisienne des sports pour handicapés (FTSPH), jeudi 25 mars 2021, a dénoncé les mauvaises conditions de séjour de la sélection en comparaison avec les athlètes étrangers lors du meeting de Tunis et ce malgré l’importance de ce rendez-vous qualificatif pour les JO.

“L’absence d’encadrement et de bonnes conditions expliquent la baisse considérable au niveau du nombre des adeptes en Tunisie et ce, en dépit des distinctions et des médailles remportées par les athlètes handisport lors des dernières années”, a-t-elle ajouté.