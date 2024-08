Toute la délégation tunisienne présente actuellement au village Paralympique, en prévision des jeux de Paris 2024 (28 août-8 septembre), est bien installée au pavillon de la Tunisie et tous les athlètes engagés (quatre disciplines) se portent bien, a assuré le président de la délégation, Lotfi Laabaied.

“Les membres de la délégation sportive paralympique tunisienne sont arrivés depuis mercredi au village et avaient pris leurs quartiers, en étant encadrés par leurs staffs techniques et médicaux et leurs accompagnateurs”, a fait savoir Laabaied dans une déclaration à l’envoyé spécial de l’agence TAP à Paris.

Selon le chef de la délégation, les conditions d’hébergement au sein du village sont excellentes et tous les attributs ont été garantis par le comité d’organisation des jeux pour assurer un bon séjour à tous les athlètes représentants les nations engagées.

Un programme a été élaboré pour organiser les activités des para-athlètes tunisiens à l’intérieur et en dehors du village, tenant compte des différentes questions inhérentes à leur bien-être et à leur confort, notamment, celles relatives à l’alimentation et aux soins médicaux spécifiques.

La veille, a expliqué Laabaied, une réunion de coordination a regroupé, au village paralympique en Seine Saint-Denis, les athlètes, staffs technique et médical et autres représentants du ministère de la jeunesse et du sport (MJS), pour définir les règles à suivre durant le reste des jours précédant le coup d’envoi des jeux prévu mercredi prochain et pendant la compétition.

Il s’agissait de fixer un calendrier et un tableau du temps détaillés propres à chaque composante de la délégation tunisienne, des athlètes à leurs accompagnateurs, en passant par les staffs technique et médical, le kinésithérapeute et le préparateur mental, afin de prévenir tout imprévu dans cette dernière ligne de la préparation.

La Tunisie, rappelle-t-on, sera représentée pour la première fois aux Jeux dans quatre disciplines : le para-athlétisme (25 athlètes), la boccia (3 athlètes), le para-aviron (1 athlète) et le para-triathlon (1 athlète), avec un total de 30 athlètes, contre 25 lors des Jeux de Tokyo 2020+1.