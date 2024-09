Le ministre de la jeunesse et des sports, Sadok Mourali a reçu ce mardi au siège du ministère, les para-athlètes tunisiens médaillés des derniers jeux paralympiques de Paris 2024, en présence du président du Comité national paralympique tunisien (CNPT), Mohamed Mzoughi et du président de la Fédération tunisienne des sports pour handicapés, Chamseddine Gammoudi.

Cette initiative vient en reconnaissance de la participation et des résultats honorables réalisés par les sportifs tunisiens aux 17es jeux et entre dans le cadre du souci du MJS de s’enquérir des lacunes et des problématiques auxquelles sont confrontées les para-athlètes.

La rencontre a, également, été l’occasion de prendre connaissance des préoccupations des athlètes handisports et de leurs staffs techniques, qui se résument, selon un communiqué du ministère, à des difficultés financières, au manque de moyens et de ressources et à la vétusté des équipements sportifs, outre la mise en disponibilité des entraîneurs.

Les para-athlètes ont, par la même, appelé à la révision et à l’actualisation des contrats d’objectifs ainsi qu’à la revalorisation de la prime versée aux athlètes auteurs de nouveaux records.

De son côté, Sadok Mourali a réitéré la disposition de l’Etat à soutenir les sportifs et à les encourager en leur garantissant les conditions matérielles et logistiques requises et en les dotant des moyens nécessaires, sur le plan de l’infrastructure et des équipements, pour bien se préparer aux prochains jeux paralympiques de Los Angeles 2028.

Pour le ministre, les résultats probants réalisés jusque-là sont le fruit de la détermination et de la ferme volonté des athlètes handisports à réussir et à faire honneur à la Tunisie.