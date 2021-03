C’est la première fois qu’un ancien président de la République (mais par intérim), livre son témoignage sur son mandat, à Carthage, aussi court qu’il soit mais à un moment très particulier. C’est aussi la première fois que Mohamed Ennaceur, puisque c’est de lui dont il s’agit, se laisse aller à la confidence et à dire tout, ou presque.

Sur son enfance, son parcours politique en près de 50 ans, les événements qu’il a vécus, sa traversée du désert, sa présidence du Parlement et les grandes personnalités qu’il a rencontrées. Ses mémoires, très attendues, viennent de paraître sous le titre de “Deux Républiques, une Tunisie”, aux Editions Leaders. En 684 pages, illustrées de 88 photos, l’auteur restitue, à la fois, un roman de vie, un parcours politique et un pan significatif de notre histoire.

Son témoignage est capital pour décrypter tant d’événements survenus en Tunisie.

Sous sa plume, souvenirs, analyses et révélations s’égrènent harmonieusement, faisant de ces mémoires un ouvrage de référence, aussi agréable à lire qu’instructif.

Comment cet enfant d’El Jem, orphelin de père à l’âge de 8 ans, quasiment sans ressources, a pu braver un à un tant d’obstacles pour réussir ses études. Puis se frayer son chemin jusqu’au sommet de l’Etat.

Président de la République par intérim, suite au décès du président Caïd Essebsi, les 90 jours qu’il passera à Carthage, durant l’été 2019, révéleront son leadership. Alors que la Tunisie, sur le point de dériver, risquait à chaque instant de basculer dans le chaos, il lui fallait tenir le gouvernail d’une main ferme, sans hésitation, ni concessions.

Mohamed Ennaceur revisite dans ses mémoires chacune de ses tranches de vie, depuis son enfance, puis sa prime jeunesse. On le suit dans les oukalas de la vieille médina de Tunis, à Sadiki et Khaznadar, surveillant, instituteur, donnant des cours d’été à un enfant de la famille beylicale… On le retrouve étudiant, dirigeant au sein de l’UGET. On découvre son parcours de haut fonctionnaire, gouverneur, ministre des Affaires sociales, ambassadeur, président du conseil économique et social, maire d’El Jem, député, président de l’ARP et finalement à Carthage… La mémoire revisitée s’accompagne de portraits de grandes figures : Bourguiba, Nouira, Achour, Béji Caïd Essebsi et bien d’autres, ainsi que de chefs d’Etat et de gouvernement étrangers.

Parcours d’un illustre enfant de la Tunisie, qui se révèlera un grand homme d’Etat et servira la Tunisie. Ce livre introduit le lecteur aussi dans les coulisses du pouvoir et révèle des secrets de la confection des décisions. Plus encore, il transmet des valeurs et constitue une source d’inspiration aux générations montantes, lit-on dans la note de présentation de Leaders Editions.