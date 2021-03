L’Organisation Al-Bawsala tient la présidence du parlement pour responsable de la détérioration de la situation au sein du parlement, dénonçant un climat de tension et de violence qui atteint un niveau “inquiétant”.

“La présidence du parlement est chargée d’assurer le bon fonctionnement de l’institution parlementaire”, a souligné l’organisation, appelant à privilégier le principe de transparence dans tous les volets de l’action parlementaire et à se conformer aux dispositions du règlement intérieur. Elle a, à ce propos, cité les accords de coopération internationale.

Dans une déclaration , Al-Bawsala a estimé que le climat de tension qui règne à l’Assemblée des représentants du peuple a eu une impact négatif sur l’efficacité de l’action parlementaire dans un contexte particulièrement difficile qui commande l’avancement de la promulgation et de l’adoption des lois au service du processus démocratique.

Par ailleurs, l’organisation a appelé à l’ouverture d’une enquête ” sérieuse ” sur les actes de violence ayant ciblé des journalistes et des activistes de la société civile.

” Il faut respecter leur droit d’accomplir leur rôle “, plaide l’organisation, affirmant que les blocs parlementaires, dont en premier lieu le bloc du Parti destourien libre, sont ” tous responsables de la détérioration de la situation “.

La violence verbale et politique, a-t-elle dit, ne cesse d’accroître pour cibler non seulement les députés mais aussi tous les intervenants dans le travail parlementaire, citant en particulier les journalistes et le personnel du parlement.

Et d’avertir ” le bon fonctionnement de l’institution parlementaire est sérieusement menacé “.

Al-Bawsala a, en outre, dénoncé les violence physiques et verbales sous toutes ses formes survenues dans l’enceinte du parlement.