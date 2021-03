L’organisatrice de la 14e édition du Salon international du développement des ressources humaines, les 26 et 27 courant à la Cité de la culture, Faiza Chaanbi, indique qu’un espace d’encadrement sera mis à la disposition des étudiants pour les aider à rédiger un curriculum vitae et mieux se préparer aux entretiens d’embauche.

Lors d’un point de presse consacré à la présentation du programme de cette 14e édition, tenue mercredi 17 mars 2021, elle a déclaré que cet événement a pour thème “la résistance, catalyseur de la création et du développement des compétences”.

“Ce salon a pour objectif d’impulser la gestion des ressources humaines au sein des entreprises publiques et privées et aussi de favoriser les opportunités de recrutement à travers la coordination entre les chefs d’entreprises et les demandeurs d’emploi”, a-t-elle ajouté.

En marge de ce Salon, des ateliers sur l’emploi des jeunes diplômés seront organisés et encadrés par des coachs en ressources humaines. Sont également prévus au programme des débats sur plusieurs thématiques…