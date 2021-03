TOPNET, le 1er fournisseur de Services Internet en Tunisie et Universa Hub Africa, le fournisseur de services tunisien pour les technologies, produits, services et licences Blockchain Universa, signent un protocole de partenariat pour le développement d’un écosystème Blockchain homologué par l’Agence Nationale de Certification Electronique.

La cérémonie de signature électronique s’est tenue le Mercredi 10 Mars 2021 à l’hotel Laico, Tunis en marge de la journée de sensibilisation des services administratifs en ligne, organisée par le Ministère des Technologies de l’information et le Ministère de la fonction publique.

Le partenariat signé en présence de la Directrice Générale de TOPNET, Mme Rym AKREMI BEN DHIEF, de Mr Omar Bouattay, Chef de Universa Hub Africa et de Mr Alexander Borodich, PDG de Universa Blockchain; permettra à TOPNET de proposer à ses clients les derniers développements de la technologie Blockchain d’Universa en matière de stockage et d’échange d‘informations de manière transparente et sécurisée.

Mme Rym AKREMI a souligné que les deux entités envisagent, à travers cet accord, de proposer à tous les secteurs d’activité publiques et privés, tels que les hôpitaux, les banques, les universités, les Assurances, etc., l’adoption de cette nouvelle technologie afin d’échanger et de transférer des données de manière authentifiée et sécurisée, permettant ainsi une meilleure traçabilité des documents officiels.

Les futurs développements prévus seront axés sur les villes intelligentes, l’administration électronique et les solutions axées sur l’utilisation des documents officiels pour les citoyens.

« Chaque entreprise qui pense à la “blockchainisation” de son activité pourra recourir à TOPNET, pour lui fournir les services adaptés de blockchain », a rajouté Mme Rym Ben Dhief Akremi, en expliquant que cette solution sera testée par ses clients très bientôt.

Grâce à ce partenariat, TOPNET s’inscrit dans la concrétisation de sa stratégie de digitalisation et offrira de nouvelles perspectives à ses clients pour une Internet totalement décentralisée, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de soutien aux services publics et privés en ligne, ce qui n’avait jamais été possible auparavant, tout en assurant la sécurité des documents lors de toute sorte d’authentification.

De son côté, M. Alexander Borodich, a déclaré « Tout développeur, Startup, Entrepreneur, Universitaire et autres pourront développer leurs propres solutions applicatives sur la plateforme Universa Blockchain qui sera mise à leur disposition dans les Datacentres de TOPNET “. Les prochaines étapes du déploiement et du lancement, rajoute-t-il, seront le DNS national sur Blockchain (avec des domaines décentralisés), un système d’identification décentralisé, et bien d’autres services Web sur Blockchain ».

Omar Bouattaya a par ailleurs expliqué « qu’il s’agit d’un outil mathématiquement fiable pour assurer l’intégrité et la véracité des documents et des transactions. La technologie s’appuie sur deux ingrédients principaux : la cryptographie asymétrique et les systèmes distribués, pour créer une sorte de consensus et une entente sur le réseau que chaque information inscrite est bien établie selon le protocole et selon le consensus et les algorithmes qui définissent ces protocoles ».