Lever tous les obstacles financiers et administratifs entre la Tunisie et la Libye, ouvrir définitivement les passages frontaliers et renforcer davantage les liaisons aériennes et maritimes, recommande Anis Jaziri (TABC), qui intervenant au cours de la troisième session du Forum économique tuniso-libyen, tenu jeudi 11 mars à Sfax.

Il appelle également à faciliter l’installation des investisseurs libyens en Tunisie et de créer des zones logistiques…

Le ministre libyen de l’Agriculture et des Ressources animales et maritimes, Abdelbasset Mohamed Ghnimi, a souligné que cette rencontre vise à lever tous les freins entravant les échanges économiques et commerciaux bilatéraux et à appliquer les anciens accords et conventions conclus entre les chambres et les structures économiques des deux pays.

De son côté, le vice-président de l’Union générale libyenne des chambres de commerce, de l’industrie et de l’agriculture, Farhat Toumi, estime que la stabilité et l’amélioration de la situation socio-économique de la Tunisie et de la Libye restent tributaires de la facilitation des échanges commerciaux.

Pour sa part, le président de la Chambre libyenne du commerce et de l’industrie, Mohamed Salem Kadeh, a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les missions d’affaires entre les deux pays afin de renforcer l’investissement et consacrer la ” complémentarité économique.

Ce forum se penche sur plusieurs problématiques et difficultés auxquelles sont confrontés les hommes d’affaires tunisiens et libyens et qui touchent notamment aux secteurs du transport et des banques, selon le chef de bureau de Sfax du Conseil d’affaires tuniso- africain à Sfax, Mohamed Lahyani.