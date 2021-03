OLA Energy Tunisie vient d’inaugurer, jeudi 25 février 2021, sa nouvelle station-service Sousse-Akouda (tout près du Mall of Sousse), en présence de Monsieur Abdulhak Mohamed Elkablashi, Directeur Général de OLA Energy Tunisie, Madame Faten Tellissi, Brand Manager de Porshe Tunisie, des autorités régionales de Sousse, hommes d’affaires, partenaires et concessionnaires automobiles.

Vaste, moderne et très bien équipée, cette nouvelle station-service du réseau OLA Energy offre une panoplie de produits et services à sa clientèle (carburants additivés et premium, lubrifiants OLA Energy et Mobil, lavage automatique, etc), outre des espaces de détente familiale et de restauration rapide, un shop sous le concept Marhaba, un centre de tuning automobile et un centre de diagnostic mécanique et de réparation rapide.

La nouveauté exclusive dans cette station OLA Energy est sans doute l’introduction pour la première fois en Tunisie et en Afrique de 2 premières bornes de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables, fournies et installées en partenariat avec Porsche Tunisie & le Groupe ENNAKL.

Ces nouvelles bornes, qui seront installées durant le premier semestre 2021 dans d’autres stations-service stratégiques OLA Energy, permettront les appoints électriques gratuits de tout genre de véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui disposent d’une prise de recharge type 2.

Il est à noter que le partenariat entre OLA Energy et Porsche Tunisie (Groupe ENNAKL) ne date pas d’aujourd’hui. Depuis juin 2020, des accords d’utilisation des huiles moteurs 100% synthétiques Mobil 1 (distribués en Tunisie exclusivement par OLA Energy) dans les services après-vente et d’entretien des véhicules « Porshe » ont été conclus.

Le réseau OLA Energy Tunisie est aujourd’hui un des plus larges réseaux privés dans le pays, avec 178 stations-services couvrant toutes les régions.