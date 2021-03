Près de 150 doctorants sans emploi bénéficieront d’un accompagnement et d’une formation dans le domaine numérique et le monde de l’entreprenariat à travers des sessions de formation.

Cette mesure permettra de consolider leur employabilité et ce dans le cadre d’une convention de coopération signée mardi entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’initiative “Promise” et la société GoMyCode SMU, experte en enseignement technologique.

La convention consiste en la réactivation du programme de rénovation et d’innovation en phase après Doctorat, qui a pour objectif la formation et l’accompagnement des doctorants en chômage.

50 doctorants en chômage bénéficieront d’une formation dans le domaine numérique et 100 autres seront accompagnés dans le domaine de l’entreprenariat, selon Sihem Arif chargée de mission de l’emploi au ministère.