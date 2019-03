Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, appelle les présidents d’université et les directeurs généraux du ministère à compresser les coûts salariaux lors de l’élaboration du budget du ministère au titre de l’année prochaine et ce en fixant les besoins nécessaires en recrutement et en tenant compte de la redistribution des ressources humaines.

Dans une circulaire adressée le 6 mars 2019 aux directeurs généraux relative à l’élaboration du projet de budget du ministère pour l’exercice 2020, Khalbous recommande de déterminer les besoins nécessaires en recrutement de manière précise et de se limiter à combler le manque au niveau des nouvelles structures relevant de ce département.

La circulaire appelle, aussi, à fixer les besoins en heures supplémentaires et à veiller à les rationaliser.

L’élaboration du budget reposera notamment, selon le document, sur la détermination des orientations stratégiques, du cadre des résultats et des activités prévues en veillant à adapter les estimations financières aux objectifs fixés conformément aux dispositions de la nouvelle loi organique du budget de l’Etat.

Le ministre appelle, en outre, à rationaliser et à maîtriser davantage les dépenses de fonctionnement et à présenter un rapport détaillé sur les dépenses.