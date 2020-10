Un collectif de syndicats et d’organisations nationales a appelé, lundi 5 octobre, la présidence du gouvernement à engager un dialogue sérieux avec les représentants des doctorants au chômage qui observent depuis des mois un sit-in de protestation au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans un communiqué conjoint, le collectif de syndicats et d’organisations a exhorté le gouvernement, à “examiner le dossier des doctorants au chômage”, exprimant le soutien à leurs revendications.

Un groupe de doctorants au chômage, observe, depuis lundi 29 juin 2020, un sit-in ouvert devant le siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour revendiquer le droit à l’emploi et exiger le droit au recrutement dans la fonction publique et dans les laboratoires de recherche.