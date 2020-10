Chercheurs, doctorants, enseignants, docteurs et professeurs, se sont donné rendez-vous, le 27 novembre 2020, pour la 2ème édition de la Nuit des Chercheurs en Tunisie “Green Life NIGHT “, un évènement qui sera organisé simultanément à la Cité des Sciences à Tunis, le Palais des Sciences de Monastir et la succursale de la Cité des sciences des Sciences à Tataouine, de 14h à minuit.

L’évènement est organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l’Unité de Gestion chargée du Programme Européen ” Horizon 2020 “, dans le cadre du Projet H2020 ” Tunisian Researchers’ and Citizens’ Green Deal “, financé par la Commission Européenne.

L’objectif de la manifestation est le partage de la culture scientifique, de la recherche et de l’innovation avec le grand public, indique la Cité des Sciences de Tunis.

Il s’agit aussi de découvrir les différentes thématiques de la recherche scientifique menées en Tunisie à travers des animations assurées par les chercheurs eux-mêmes (doctorants, docteurs et professeurs…) alliant science, art et culture, conférences, ateliers scientifiques, jeux éducatifs, des débats scientifiques en plus de visites guidées.

Des activités sont prévues dans le cadre de cette manifestation ” pour partager la Science avec des curieux de tous bords “.

Parmi ces activités figurent des compétitions scientifiques, des ateliers de pratique, des présentations scientifiques, des débats avec les chercheurs, des séances de question-réponse et des visites guidées pour découvrir des nouveautés de la science.

Un appel à candidatures pour participer à ” Green Night ” a été déjà lancé pour inviter les chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, post-doc, étudiants, innovateurs et inventeurs, à partager leur passion pour la recherche et l’innovation avec le public.

En Tunisie, le budget de l’Etat de 2020 a approuvé pour la première fois l’attribution d’une prime de productivité aux chercheurs. La majorité des financements de la recherche scientifique (95%) provient de l’Etat, tandis que la contribution du secteur privé ne dépasse pas les 5%.

Au cours des deux dernières années, le budget consacré à la recherche scientifique a progressé de 50%. En 2019, le budget alloué à cette activité a atteint 135 millions de dinars, contre 90 millions de dinars en 2017 et 111 millions de dinars en 2018.