La Tunisie célèbre, ce 1er mars, à l’instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de la protection civile qui a lieu cette année sous le slogan “Une protection civile forte pour préserver l’économie nationale”.

Cette célébration vise à inculquer la culture de la sécurité dans le comportement quotidien des citoyens et à sensibiliser aux différentes mesures de prévention à adopter pour se prémunir contre les dangers et les accidents.

Equipements modernes

Dans une déclaration à l’agence TAP, Moez Triaâ, le porte-parole de l’Office national de la protection civile, a indiqué que celle-ci a, au cours des dernières années, acquis de matériels d’intervention modernes.

“Le travail de la protection civile se base sur l’aspect opérationnel, qui consiste en les interventions pour réduire les pertes, ainsi que sur l’aspect anticipatif afin de prévenir les dangers”, a-t-il précisé.

Près de 116 interventions en 2020 et plus de 40 prestations

Selon le porte-parole, le nombre d’interventions de la protection civile s’élève, en 2020, à 115 956 interventions dans les domaines de secourisme et de sauvetage, précisant que ce nombre a baissé par rapport à 2019 en raison de la pandémie de coronavirus.

Par ailleurs, la protection civile a fourni, en 2020, 40 289 prestations préventives, soit en moyenne 160 interventions quotidiennes, et effectué 16 mille visites préventives et 840 visites exploratoires.

Les prestations préventives assurées par l’Office national de la protection civile comprennent toutes les activités, études et programmes visant à prévenir les dangers potentiels et former les agents des établissements dans le domaine de l’autoprotection et des premiers secours.

Quant aux visites préventives, elles ciblent les différentes institutions vitales afin de déterminer les dysfonctionnements relatifs à l’aspect préventif.

Selon Triaâ, l’unité spéciale de la protection civile chargée du secourisme dispose d’équipements modernes permettant d’intervenir en Tunisie et à l’étranger et conformes aux normes internationales.

“Cette unité en est maintenant aux dernières étapes de la classification internationale au sein du Groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage (INSARAG)”, a-t-il affirmé.

Etudes opérations blanches

La protection civile effectue des études techniques relatives à l’aspect préventif concernant les projets des nouvelles constructions. Elle mène, également, des opérations blanches.

En effet, 7 039 études de nouveaux projets et 737 opérations blanches ont été effectuées en 2020.

L’Office national de la protection civile a mis en place une stratégie de coopération internationale visant à participer, de manière positive et effective, aux projets de coopération arabes et internationales afin de développer les capacités de la protection civile en matière de lutte contre les catastrophes et les crises et d’échange d’expertises.

La stratégie vise, aussi, à élever la promptitude des unités de la protection civile et renforcer la coordination conjointe.