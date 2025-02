Les participants au colloque scientifique “Gestion des urgences et des risques et réponse aux crises et catastrophes naturelles”, tenu ce mardi à Tunis, ont souligné l’impératif d’une coopération arabe renforcée face aux catastrophes naturelles, dont la fréquence s’est accentuée dans les pays arabes en raison des changements climatiques et de leurs répercussions sur ces pays.

Organisée du 18 au 20 février à Gammarth, ce colloque est organisé par l’Office national de la protection civile, en partenariat avec l’Université arabe Naïf des sciences de la sécurité et l’Organisation internationale de la protection civile. Il réunit des experts pour discuter des stratégies de contrôle, des mécanismes efficaces de gestion des interventions sur le terrain en cas d’urgence, de crise ou de catastrophe naturelle.

L’événement met également en lumière les méthodes de prévention et d’atténuation des impacts des catastrophes à travers des plans et des techniques intégrées de prévision et de riposte rapide. Il vise aussi à sensibiliser les participants aux conséquences du changement climatique et aux nouvelles formes de criminalité environnementale qui influencent les stratégies de défense civile.

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a, à cette occasion, souligné qu’aucun pays, quelles que soient ses capacités, ne peut faire face seul aux crises et catastrophes naturelles sans l’appui de ses partenaires internationaux. Il a précisé que, dans cette optique, la coopération entre la Tunisie et les organisations internationales constitue un axe central de sa stratégie nationale de protection civile et de gestion des crises.

Le ministre a également insisté sur la nécessité d’adopter des solutions collectives, une coordination efficace et un partage d’expertise et de connaissances. Il a ajouté que cette conférence vise à renforcer davantage la culture de la recherche scientifique dans le domaine de la gestion des crises et des catastrophes naturelles, ainsi qu’à promouvoir une formation continue en matière de gestion des risques et des urgences.