Partenariat Tunisie-AFD : un Centre de formation pour 750 stagiaires et 150 cadres de la protection civile

Des représentants de l’Agence Française de développement (AFD) et des experts français se sont rendus, mercredi, sur le site du projet du Centre de formation interrégional de la Protection civile qui sera réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat tunisien et l’AFD moyennant des financements mixtes et indirects avec la partie suisse.

Le projet a pour objectif de renforcer les politiques et programmes de formation en s’inspirant des expériences scientifiques dans ce domaine en plus de développer les compétences des nouveaux formateurs ainsi que des cadres et agents de la protection civile.

Lors de cette visite, un exposé autour des composantes du centre et ses spécificités a été présenté.

Une fois opérationnel, le centre accueillera 750 stagiaires et 150 cadres de la Protection civile.