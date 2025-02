Le mémorandum d’entente dans le domaine de la protection civile signé le 17 juillet 2019 entre la Tunisie et la Roumanie a été actualisé jeudi au siège de l’Ecole Nationale de la Protection Civile à Djebel Jelloud (Tunis).

Cette coopération porte, notamment, sur l’échange d’expertise et la formation, en particulier dans le domaine de la lutte contre les incendies et les catastrophes naturelles.

La version actualisée du mémorandum a été signée, du côté tunisien par le directeur général de l’Office national de la protection civile Abdessamad Ben Jeddou et du côté roumain, par le secrétaire d’Etat chargé des situations d’urgence auprès du ministère de l’intérieur Raed Arafet.

Le responsable roumain avait pris part aux travaux du colloque scientifique “gestion des urgences et des catastrophes naturelles” organisé du 18 au 20 à Tunis.

Le renforcement de la coopération en matière de protection civile entre la Tunisie et la Roumanie a été au centre d’une réunion, mercredi, entre le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, et le secrétaire d’État auprès du ministère des Affaires intérieures de Roumanie et chef du Département des situations d’urgence, Raed Arafat, actuellement en visite en Tunisie.

Dans un entretien accordé à l’agence TAP, à l’issue de sa rencontre mercredi avec le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri, le secrétaire d’Etat roumain a mis en avant les opportunités d’apprentissage mutuel et les perspectives prometteuses de coopération entre les deux pays.

Ce nouvel accord de coopération entre la Roumanie et la Tunisie mettra l’accent sur le renforcement des capacités de réponse aux urgences, des programmes de formation mutuelles et des échanges de connaissances, a-t-il expliqué, rappelant que les deux pays ont travaillé ensemble durant la pandémie du Covid 19 et mené des actions conjointes, à travers l’envoi d’équipes sur place et la collaboration avec les autorités tunisiennes.

Évoquant l’Ecole nationale de formation de la Protection civile, le secrétaire d’Etat roumain a fait observer que « les méthodes de formation des pompiers et secouristes sont très similaires dans les deux pays”, ajoutant qu'”il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons améliorer ensemble ».

Les engagements prévus dans le cadre du nouvel accord seront larges et offriront une flexibilité permettant d’élargir les perspectives de coopération, a-t-il soutenu.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord, le secrétaire d’Etat roumain a mis l’accent sur le besoin de mobiliser les financements nécessaires à l’exécution de projets communs, d’encourager l’échange de visite entre compétences des deux pays et le partage d’expertise sur les technologies et équipements.

En ce qui concerne les défis liés au changement climatique et aux nouvelles menaces mondiales, des thématiques qui ont été au centre des discussions avec le ministre de l’Intérieur, il a insisté sur la nécessité d’une solidarité internationale face aux catastrophes naturelles, citant en exemple le puissant séisme qui a frappé la Turquie, les inondations dévastatrices et les incendies de forêts. « Nous devons tous collaborer. Il n’y a pas de coopération à sens unique. Elle est toujours bilatérale. Nous devons apprendre les uns des autres ».

Raed Arafat a affirmé que son pays consacre d’importants fonds pour appuyer le secteur de la protection civile.

Abordant l’expérience de son pays dans ce domaine, il a passé en revue la structure intégrée de coordination des urgences en Roumanie, qui regroupe les services d’incendie et de secours, le sauvetage aérien, les services médicaux, ainsi que les équipes de secours en montagne et en milieu souterrain, en plus des services d’urgence hospitaliers.

« Notre système est très proche de celui adopté par les ministères de la Défense», a-t-il fait remarquer.

Cette approche a permis à la Roumanie d’améliorer ses capacités d’intervention en cas de catastrophe, notamment grâce à des équipements spécialisés pour les incidents chimiques et radiologiques, l’évacuation médicale par voie aérienne et les opérations de recherche et de sauvetage en mer Noire et dans les eaux intérieures, a-t-il expliqué.

Le secrétaire d’Etat roumain a exprimé l’engagement à approfondir les relations bilatérales en protection civile.

« De mon point de vue, travailler avec la Tunisie est un aspect très important pour nous. Notre ministre de l’Intérieur, M. Cãtãlin Predoiu, est également impatient de poursuivre cette coopération. Nos entités de Protection civile doivent aller plus loin dans cette collaboration et l’approfondir davantage, et je suis certain que cela se concrétisera prochainement. »