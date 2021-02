En partenariat avec l’Institut français de Tunisie (IFT) et le programme PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs), l’ambassade de France en Tunisie lance la 2ème édition de l’appel à projets “Ghodwa Jeunesse & Environnement”, destiné à soutenir partout en Tunisie de jeunes acteurs et actrices du changement mobilisé-e-s pour la protection de l’environnement.

La date limite pour soumettre une demande de subvention est fixée au 15 mars 2021.

La sélection finale aura lieu en juin 2021.

En 2020, 9 projets ambitieux et à fort impact ont été sélectionnés dans 9 gouvernorats. Avec pour objectif d’accompagner un projet par gouvernorat, l’édition 2021 du programme cible les 15 gouvernorats suivants : Ariana, Béja, Ben Arous, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Le Kef, Mahdia, Manouba, Monastir, Siliana, Tataouine, Tozeur et Zaghouan.

Seront sélectionnés des projets portés par des jeunes de 18 à 25 ans pour un financement moyen de 30 000 à 50 000 DT, informe l’IFT dans un communiqué de presse.

Le programme “Ghodwa Jeunesse & Environnement” est destiné à des associations locales tunisiennes proposant un projet concret, ambitieux et réaliste sur la thématique de la protection de l’environnement.

Cette année, 15 projets à fort impact et aux retombées pérennes seront retenus. Les projets doivent œuvrer pour la préservation de l’environnement en ayant un réel impact sur son territoire d’implantation, renforcer le développement régional, l’accès à l’emploi et apporter un changement concret.

Les projets se doivent d’être concrets, viables, réalistes et pérennes. Par ailleurs, une attention particulière sera accordée aux projets engagés dans la protection des zones côtières et maritimes, et aux projets prévoyant une coopération avec une structure française et œuvrant ainsi au renforcement des échanges entre les rives de la Méditerranée.

Cet appel à projets s’adresse uniquement aux associations tunisiennes enregistrées au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).