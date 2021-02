L’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Tunis a réaffirmé son engagement au regard de la Tunisie en soutenant directement les associations tunisiennes. Pour l’année 2021, l’Ambassade vient d’annoncer dans un communiqué de presse, le lancement de trois appels à projets pour soutenir les initiatives portées par les acteurs de la société civile tunisienne à travers trois fonds.

Le Fonds du développement pour Tous

Ce Fonds vise à soutenir les projets à vocation sociale de lutte contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations vulnérables dans les régions défavorisées. La date limite de l’envoi des projets est le 21 mars 2021.

Dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de développement avec la Tunisie, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a mis en place un fonds d’appui direct aux associations tunisiennes à vocation sociale.

Grace à son ” Fonds de développement pour tous ” qu’est un dispositif de financement spécifique pour les micro-projets à l’échelle locale, l’Ambassade oeuvre à financer, de manière rapide et flexible, des projets associatifs répondants aux difficultés ponctuelles de la population et qui tiennent compte des besoins élémentaires des couches socio-économiques les plus démunies dans les régions défavorisées.

Pour réaliser cet objectif, l’Ambassade peut financer, par exemple, l’acquisition de biens matériels, l’équipement ou des travaux de construction, aménagement et rénovation de lieux dédiés à l’amélioration de la vie sociale.

Les micro-projets doivent être d’intérêt commun et avoir un impact immédiat. Par ailleurs, ils doivent être réalisés durant l’année respective en cours.

Le ” Fonds de développement pour tous ” a pour objectifs de dynamiser les initiatives de la société civile locale, contribuer au développement social et économique, lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie et contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Les projets proposés pour le ” Fonds de développement pour tous ” doivent être inscrits dans les suivantes thématiques fixées : Education, Infrastructure, Santé et assainissement, Protection de l’environnement et Création d’emploi et amélioration des revenus pour les femmes au foyer et jeunes chômeurs.

Le Fonds de la culture pour tous

Ce fonds vise la décentralisation et la démocratisation de la culture tout en créant une dynamique culturelle régulière à travers la société civile essentiellement en dehors des périodes des festivals. La date limite de l’envoi des projets est le 11 avril 2021.

Le ” Fonds de la Culture pour tous ” s’inscrit dans le cadre du programme de la coopération tuniso-allemande intitulé ” Le partenariat Ta’ziz pour la démocratie ” initié et soutenu depuis 2012 par le Ministère fédérale des Affaires étrangères.

L’Ambassade d’Allemagne à Tunis lance cet appel à propositions qui s’adresse aux associations locales tunisiennes. Nous encourageons les soumissionnaires à réaliser des activités génératrices de revenus pour permettre la durabilité et la continuité de leurs Actions.

Les évènements ou activités dans les domaines suivants : musique, danse, chant, théâtre, marionnettes, film et littérature.

Sont retenues à tire d’exemple , les activités culturelles visant à créer un rendez-vous habituel dans la région, des sessions de live concerts au large public, lectures, projets de bibliothèques, des installations, des expositions, des compétitions, ateliers de travail, projets via les nouveaux médias (Internet, vidéo, etc.).

le Fonds encourage également les projets en partenariat avec les centres culturels privés, les start-up, les coworking Space et les Fab Lab, notamment les projets qui contribuent à la création d’une économie créative.

Le Fonds de la démocratie pour tous

Ce fonds vise le soutien et la consolidation de la démocratie en promouvant ses valeurs dans des thématiques préalablement définies. La date limite de l’envoi des projets est le 11 avril 2021.

Le ” Fonds de la démocratie pour tous ” s’inscrit dans le cadre du programme de la coopération entre l’Allemagne et la Tunisie intitulé ” le partenariatTa’ziz pour la démocratie ” initié et soutenu depuis 2012 par le Ministère fédérale des Affaires étrangères.

Pour 2021, l’Ambassade d’Allemagne à Tunis lance cet appel à projets qui s’adresse aux associations tunisiennes en dehors du Grand Tunis.

Les projets proposés pour ce fonds doivent être inscrits dans les suivantes thématiques fixées : Consolidation de la démocratie participative, renforcement de la décentralisation (par exemple la création numérique d’outils de suivi et d’évaluation ; l’éducation et la formation politique au niveau local), consolidation de l’Etat de droit, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.