La Tunisienne Raouaa Tlili a décroché, jeudi, la médaille d’argent du lancer du disque (F14), lors du tournoi international “Fazzaa” de handisports, organisé du 6 au 14 février à Dubai avec la participation de 600 athlètes représentant 68 pays.

La sélection tunisienne de handisport avait remporté, mercredi, deux médailles d’or grâce à Walid Ktila (100m chaise roulante, T34) et Mohamed Farhat Chida (saut en longueur, T38) et une de bronze par Abbes Saidi (1500m, T38).

La sélection nationale représentée par cinq athlètes, Raouaa Tlili (disque et poids, F41), Walid Ktila (100 et 800m sur chaise roulante, T34), Mohamed Farat Chida (100m, 400m et saut en longueur T38) et Sonia Mansour (100m et 400m, T38), se prépare pour les prochaines échéances internationales, notamment, les Jeux Paralympiques de Tokyo prévus cet été.