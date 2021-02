Un navire transportant 8 700 tonnes d’Ammonitrate est attendu vendredi 12 février 2021 en Tunisie. Un comité national composé de différents intervenants assurera le suivi de la distribution des engrais importés, selon le ministre du Commerce et du Développement des exportations

Il s’agit de garantir une meilleure transparence des circuits de distribution et de lutter contre les pratiques de spéculation et de monopole, indique le ministre du Commerce et du Développement des exportations Mohamed Boussaid, cité dans un communiqué publié jeudi 11 février par son département.

Boussaid, qui tenait des réunions en ligne les 9 et 10 février 2021 avec les directeurs régionaux du ministère, a également affirmé que son département a programmé l’importation de quantités d’Ammonitrate sur des lots, tout en fixant les prix de vente aux agriculteurs, pour combler la pénurie de cette matière, due à la régression de la production nationale.

A cet égard, des rencontres seront organisées avec les différents intervenants des ministères de l’Agriculture et de l’Industrie et des filières professionnelles pour identifier des solutions aux filières des fourrages et des engrais compte tenu de leur impact direct sur les producteurs et les consommateurs.

La révision des textes régissant ces filières et la réforme des méthodes de distribution et d’approvisionnement du marché figurent parmi les priorités du ministère, d’après le responsable.

Il est à noter que la pénurie des engrais chimiques, en particulier l’Ammonitrate et le dioxyde de phosphate (DAP) a été au centre des réunions organisées mercredi, par la Commission parlementaire de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services pour auditionner le directeur général de la production agricole au ministère de l’agriculture, la directrice générale du commerce intérieur et le directeur général adjoint, du Groupe chimique tunisien au sujet

Cette pénurie est due, selon le DGA du GCT, aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et au blocage de la production par les mouvements sociaux.

Par ailleurs, il appelle à organiser une consultation nationale pour sauver ce groupe, qui se trouve actuellement, dans l’incapacité de payer les salaires.