Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (Urap) au Kef, Mounir Laâbidi, a appelé, mardi, à accélérer la fourniture des intrants nécessaires pour la nouvelle saison agricole.

Cet appel intervient au regard de ce que Laâbidi a qualifié de “pénurie aiguë d’engrais chimiques”, déplorée par les agriculteurs.

Il a indiqué à l’agence TAP que la région fait face à une pénurie aiguë d’engrais chimiques, notamment de phosphate diammonique (DAP), utilisé au lancement de la campagne des semis, précisant que seuls 3 000 quintaux de ce produit ont été livrés, alors que les besoins régionaux s’élèvent à près de 150 mille quintaux.

D’après l’Urap, la région a déjà entamé la culture des fourrages, en attendant le lancement des semis de céréales prévu pour la fin du mois.

Concernant la nouvelle saison agricole, les superficies programmées pour les grandes cultures dans le gouvernorat du Kef sont estimées à environ 228 mille hectares, dont 200 mille ha consacrés aux céréales, le reste étant réparti entre les fourrages et les légumineuses.