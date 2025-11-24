Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, Ezzeddine Ben Cheikh, a annoncé dimanche une augmentation du rythme de mise en place des engrais, atteignant environ 1 400 tonnes dans différentes régions de la République.

Lors d’une séance plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD) au palais du Bardo, consacrée à la mission de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime dans le cadre du projet de loi de finances 2026, le ministre a évoqué un « léger retard » au début de la saison agricole dans la distribution des engrais, rapidement rattrapé.

Les quantités distribuées cette saison ont dépassé celles de la même période l’an dernier, avec au 19 novembre 2025 : 25 000 tonnes de superphosphate (Super 45), 61 000 tonnes de DAP (phosphate diammonique) et 21 000 tonnes d’ammonitrate.

Certaines régions comme le Kef, Nabeul et Kasserine ont connu des pénuries plus importantes, et des mesures de coordination sont en cours pour améliorer leur approvisionnement.

Le ministère veille à fournir aux agriculteurs de l’ammonitrate de manière anticipée, avec un stock actuel de 105 000 tonnes, plus une récente livraison de 13 000 tonnes.

Concernant les semences améliorées des céréales, la saison a démarré tôt dans les zones de production, avec 370 000 quintaux distribués jusqu’au 22 novembre, et la préparation des quantités restantes est en cours.

Le ministre prévoit un total de semences améliorées de céréales supérieur à 500 000 quintaux cette année, un record inédit, comparé aux 262 000 quintaux distribués lors de la saison précédente et au maximum historique de 350 000 quintaux.

Enfin, environ 36 000 quintaux de semences d’orge ordinaire ont été distribués aux régions, avec poursuite selon la demande des agriculteurs.