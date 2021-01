La première Académie de journalisme d’investigation en Tunisie a été lancée, vendredi, à Tunis.

Ce projet est dédié aux jeunes journalistes dans les différentes institutions médiatiques en vue de développer leurs compétences en matière de journalisme d’investigation.

L’Académie de journalisme d’investigation est lancée à l’initiative de l’organisation Article 19, section Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord) en partenariat avec l’Institut de presse et des Sciences de l’formation (IPSI).

“Dans le cadre de son projet, Support for Access to Information and Freedom of Expression ” SAIFE ” en partenariat avec IREX Europe et GoAct, Article 19 MENA (A19) oeuvre pour renforcer l’implémentation du droit d’accès à l’information avec toutes les parties prenantes en Tunisie, lit-on sur le site de cette ONG internationale.

L’Académie organise deux cycles de formations distincts, comportant chacun trois sessions de formation de 3 jours chacune. Dans un premier temps, les participants sont initiés aux principes de base du journalisme d’investigation. Par la suite, ils auront une formation thématique sur des sujets spécifiques, à l’instar de l’accès à l’information, le traitement numérique des données et les marchés publics.

Article 19 indique que ce cursus de formation sera complété par une phase de coaching visant à accompagner les participants dans leurs travaux d’investigations et de productions journalistiques.

La même source précise que les deux cycles de l’académie seront clôturés par une compétition entre les travaux présentés par les participants aboutissant à l’attribution de prix aux vainqueurs lors d’une cérémonie publique.