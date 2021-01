La Société d’Articles Hygiéniques « SAH » a publié ses indicateurs d’activité relatifs au quatrième trimestre 2020.

1- Les revenus réalisés au 31 décembre 2020 s’élèvent à 405,5 millions de dinars contre 395,5 millions de dinars au 31 décembre 2019, soit une croissance de 2,5%.

2- La production est calculée selon la formule : revenus hors taxes + variation des stocks de produits finis et des encours. Elle enregistre une variation proportionnelle à la variation des revenus et prend en compte les stocks des commandes non encore livrées.

3- Les investissements au 31 décembre 2020 s’élèvent à 37,2 millions de dinars contre 22 millions de dinars pour la même période en 2019. Les principaux investissements réalisés en 2020 correspondent aux acquisitions de 4 machines de papier et une machine de couches adultes culottes pour un montant total de 35 millions de dinars.

4- L’endettement s’élève au 31 décembre 2020 à 171.9 millions de dinars contre 139,8 millions de dinars au 31 décembre 2019, enregistrant ainsi une augmentation de 32 millions de dinars, servant essentiellement au financement des nouvelles lignes de production.

Revenus

Au 31 décembre 2020, SAH Tunisie reporte un revenu total de 405,5 millions de dinars, soit une légère croissance de 2,5% par rapport à l’année dernière. Cette croissance est la résultante de la baisse des exports de 9,1%, compensée par l’augmentation des ventes locales de 5,8%.

Les ventes du quatrième trimestre 2020 atteignent 107,1 millions de dinars, en augmentation de 1% par rapport au quatrième trimestre de 2019 :

Marché local : La société a enregistré une croissance de 10,4% par rapport à la même période de l’année précédente, essentiellement générée par l’augmentation des ventes des produits papiers.

Marché à l’export : Les ventes à l’export ont diminué de 39,4%% au cours du quatrième trimestre 2020 par rapport à l’année dernière, essentiellement impactées par la baisse des exports vers la Libye et la Mauritanie.

Au 31 décembre 2020, les ventes d’hygiène bébé contribuent à hauteur de 47,8% dans les ventes totales de SAH Tunisie suivies des ventes de papier (27,3%), des ventes d’hygiène féminine (13,6%) et des ventes d’hygiène adulte (7,5%).