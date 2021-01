Lors d’une rencontre avec les médias, mardi 19 janvier 2021, le Comité d’organisation du Festival de la chanson tunisienne a donné un aperçu des travaux des commissions de sélection et des listes définitives des participants aux différentes compétitions du festival qui se tiendra du 30 mars au 3 avril 2021.

Après une absence de 11 ans, le Festival revient cette année. Et pour ce faire, “nous avons assuré tous les moyens financiers et logistiques en vue de faire réussir cette édition 2021”, dira Youssef Lachkham, directeur général de l’Etablissement national de la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA).

Par ce retour, a-t-il relevé, l’ambition est d’assurer désormais le rayonnement de la chanson tunisienne en général et du festival en particulier à l’échelle nationale, arabe et internationale en tant qu’occasion pour faire connaitre les talents émergents.

Pour sa part, le directeur du festival, Chokri Bouzayane, a donné un bref aperçu de l’historique du festival qui a débuté dans les années 70 avec cheikh Ahmed El Wefi et qui s’est poursuivi depuis avec de grands noms pour ne citer que Ali Riahi, Hedi Jouini, avant qu’émerge la génération de Adnene Chaouachi, Najet Attia, Chedli Hajji et bien d’autres.

Parlant des spécificités de cette nouvelle édition, il a tenu à préciser que des artistes en provenance des différents régions du pays ont été associés à cette manifestation placée sous le slogan “ni marginalisation ni favoritisme”.

Dans ce sens, il a précisé que la présence des régions sera largement remarquable dès lors qu’elles regorgent de véritables richesses vocales mais aussi de talents énormes en matière de poésie et de composition.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de la décentralisation culturelle, Mohamed Beskri chargé du dossier des régions au sein du comité directeur du festival a indiqué qu’un appel à candidature a été lancé au profit de 12 gouvernorats pour participer à cette édition 2021 faisant savoir que la commission de sélection est composée de 16 membres.

Adel Bondka, coordinateur général des comités de sélection, a présenté les membres de la commission centrale de sélection qui réunit le compositeur Abdelhakim Belgaied, l’artiste Chahrazade Hlel, le musicien Riadh Bedoui, le violoncelliste Abdelbasset Mosthal, le poète Hmida Jerraya et Salah Hmidet.

Dans son intervention, Ahmed Idir coordinateur général du festival a mis l’accent sur le rôle des médias dans l’encouragement de ce festival visant à créer une nouvelle génération d’artistes et de créateurs et à réhabiliter la chanson tunisienne.