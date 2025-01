Un nouveau rendez-vous mensuel empreint d’émotion et de nostalgie a été donné dans la soirée du jeudi 30 janvier 2025 au Théâtre de l’Opéra de Tunis, avec le quatrième concert “Aïn Mhabba”, une initiative lancée par le ministère des affaires culturelles et l’Organisme tunisien des droits d’auteurs et des droits voisins (OTDAV) pour soutenir les artistes tunisiens et redonner à la chanson tunisienne ses lettres de noblesse.

Devant un public cosmopolite de mélomanes, l’Orchestre national tunisien, dirigé par le jeune maestro Youssef Belhani, a donné le ton dès les premières notes du concert lors de la soirée réhaussée par la présence notamment de la ministre des affaires culturelles Amina Srarfi.

Sur scène, des artistes de renom et de jeunes talents ont fait vibrer les lieux au rythme d’un répertoire profondément ancré dans la mémoire collective : Sondos Tagua, Jamel Chebbi, Abdelatif Kheireddine, Chokri Omar Hanachi, Zohra Lajnaf, Hela Hermassi, Ghada Lajmi, Nassim Raissi et Najoua Omar ont offert un bouquet de chansons puisant dans les répertoires notamment de Saliha et Sadok Thraya.

Un clin d’œil a été donné à la chanson humoristique à travers un subtil hommage rendu par Abdelatif Kheireddine en interprétant, au grand bonheur du public, le célèbre morceau “Andi Weldi Ya Hoddhar” à la mémoire du grand humoriste Hédi Semlali.

L’instrumental a également été au rendez-vous, mettant à l’honneur le violoncelliste Mohamed Ghnia et le violoniste Bechir Selmi dans des morceaux dédiés à la mémoire d’Ali Riahi.

Avec cette quatrième représentation, “Ain Mhabba” s’affirme comme une nouvelle tradition, rassemblant diverses générations autour des sonorités, compositions et arrangements tunisiens et prouve qu’à travers ce pont entre hier et aujourd’hui, la chanson tunisienne a encore de belles pages à écrire.