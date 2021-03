Pas moins de 60 œuvres musicales tunisiennes seront présentées dans le cadre des quatre compétitions officielles de la 20ème édition du festival de la chanson tunisienne qui se tiendra du 30 mars au 3 avril 2021. Ces œuvres se répartissent en 23 créations en lice dans la compétition de la chanson de variété, 12 dans la compétition de création libre, 6 dans la compétition de la chanson engagée et 18 dans la compétition du vidéo clip.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi à la Cité de la culture, le comité directeur de la 20ème édition du festival de la chanson tunisienne a dévoilé le programme de cette édition 2021 qui affiche son retour après une absence de plus de 20 ans.

Prenant la parole, le directeur général de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) Youssef Lachkham a fait savoir que l’ENPFMCA veillera désormais à la restructuration des festivals culturels et artistiques selon une nouvelle philosophie participative qui repose sur le dialogue.

Le directeur artistique du festival Chokri Bouzayène a évoqué l’importance du retour dans le paysage artistique du festival consacré à la chanson tunisienne faisant savoir que le programme sera varié et diversifié surtout que la sélection des dossiers s’est déroulée dans la transparence totale par une commission spécialisée et que les dossiers de candidature sont parvenus au comité de sélection codés et ne portant aucun des nom de leurs auteurs.

Par ailleurs il a évoqué la création d’une troupe musicale propre au festival, et des efforts engagés pour collecter les archives du festival en partenariat avec l’Etablissement de la Télévision Tunisienne. Parlant des hommages, il a cité les noms de Soulef, Habib Mahnouch, et la défunte Naama et de plusieurs figures des médias.

Le jury réunit les artistes Mohamed Ridha et Abderrahmen Ayadi, le parolier Moncef Baldi, l’artiste Amina Srarfi, le compositeur Hamdi Mhiri, la chanteuse Zohra Lajnef, le luthiste Samih Mahjoubi, et les musiciens Sami Maatougui et Mohamed Saifallah Ben Abderrazak.

En ce qui concerne les soirées du festival, le programme prévoit 5 grands spectacles avec Soulef et Saber Rebai (30 mars), Slah Mosbeh et Foued Becheikh (31 mars), Yosra Mahnouch et Imed Aziz (1er avril), Lotfi Bouchnaq et Molka Cherni ( 2 avril) et R2M lors de la soirée de clôture le 3 avril prochain qui sera marquée par la remise des prix aux lauréats.

Dans son volet pédagogique, le festival de la chanson tunisienne organisera trois séminaires modérés par l’artiste Salah Hmidet autour des thèmes suivants “Le festival de la chanson tunisienne : situation et perspectives ” ( 31 mars), “L’art de la communication” ( 1er avril) et “La chanson tunisienne: les problématiques de la production et les moyens d’appui” (2 avril ).

Cette édition du festival survient dans des conditions difficiles qui ont jeté de leur ombre sur le secteur de la culture et celui de la musique aussi bien en Tunisie que dans le monde provoquant l’une des plus grandes crises c’est pourquoi l’organisation de cette édition malgré ces conditions constitue une forme de résistance et de défi contribuant à la sauvegarde du secteur et de ses affiliés a noté Youssef Ben Brahim chef de cabinet du ministère des affaires culturelles, dans le catalogue du festival.