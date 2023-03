La compétition de la chanson tunisienne (al-wataria) s’est poursuivie pour la deuxième soirée consécutive, jeudi 9 mars 2023, où cinq candidats se sont produits en présence d’un grand public et du jury, au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la culture.

Le début de la soirée a été marqué par des hommages à une brochette de journalistes mis à l’honneur pour leur regard d’analyse et de critique dans le secteur musical et pour leurs contributions dans des couvertures médiatiques variées aussi bien dans la presse écrite d’expression arabe que l’audiovisuel dans le domaine de la culture et de l’art en général.

Il s’agit de Hassan Ben Ahmed, Hedi Snoussi, Mohamed Matri Smida, Alya Ben Nhila et Habib Jegham de la Radio Nationale -qui a reçu la distinction du journaliste à Radio Monastir Rabeh El Fajjeri, empêché d’assister pour des raisons de santé.

Au grand complet, l’Orchestre national tunisien sous la houlette de maestro Youssef Belhani a accompagné les candidats à commencer par Hatem Noureddine qui a interprété ” Nadat alaya bessmi ” d’après les paroles et composition de Habib Mahnouch et l’arrangement de Mounir Ghaddhab

Le deuxième candidat Ezzeddine Khalfa a interprété ” Hasses aliya ” avec pour parolier, compositeur et arrangeur Kais Zairi

Sarah Benchikha a par la suite chanté ” Slemi Khoudhih “, une oeuvre qui réunit le parolier Mokhtar Aloui et le compositeur Anis Melliti dans un arrangement de Rawed Rhouma.

Roudeina Ben Hsan a interprété une œuvre intitulée ” Twahachtek barcha ” avec Sadok Charaf dans les paroles et Habib Mahnouch comme compositeur.

Le dernier candidat, Mohamed Aydi, s’est produit pour ” Zaama hiya ” d’après les paroles de Hatem Guizani avec le compositeur Mohamed Ali Ben Cheikh et l’arrangeur Imed Gontara.

Et en guise d’hommage à la mémoire de la disparue Oulaya, c’est l’artiste Olfa Ben Romdhane qui a interprété certains des plus beaux tubes de Oulaya, toujours vivaces “Alli gara”, “Manhebbech foddha w dhab” avant de terminer en apothéose avec Mohmad Jebali qui a chanté feu Hédi Jouini dans la belle mélodie au rythme flamenco ” Lamouni elli gharou menni ” et la superbe chanson que toutes les générations ont appris à chanter par cœur ” Samra ya Samra ” avant d’enchainer avec ” ya mahsouna “.

Et pour clap de fin, l’Orchestre national tunisien a joué la célèbre chanson ” Hobbi yetbaddel yetjadded ” de feu Hedi Jouini sous les ovations du public appelé pour cette édition à voter puisqu’un Prix Public sera décerné lors de la soirée de clôture, lit-on dans le communiqué de presse du festival.

Pour rappel, la soirée du vendredi 10 mars sera la dernière soirée de la première compétition ” chanson tunisienne ” où 5 candidats (dont un duo pour une œuvre) seront sur scène, et avec au programme un hommage à la mémoire de Ali Riahi et Saliha avec Slah Mosbah et Eya Daghnouj.