Le chef du Gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu mercredi soir, le président de l’Union Générale Libyenne des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, Mohamed AbdelKerim Raidh, en présence du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement Ali Kooli, et du président de l’UTICA, Samir Majoul.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement publié sur Facebook, l’entrevue a été axée sur les moyens à mobiliser, afin de renforcer la coopération économique tuniso-libyenne, et de donner une impulsion au commerce entre les deux pays.

Ainsi, Mechichi a souligné le rôle important confié aux acteurs économiques privés des deux pays pour promouvoir la coopération bilatérale, aussi bien en termes d’échanges commerciaux ou d’exploration des opportunités d’investissement conjoint.

Il a noté, dans ce cadre, que le gouvernement tunisien oeuvre constamment, à surmonter toutes les difficultés et à instaurer un climat d’affaires adéquat pour une meilleure coopération.

De son côté, Raidh a indiqué que l’Union libyenne et l’organisation patronale tunisienne sont convaincues qu’il est possible de réaliser de résultats plus importants en matière de coopération bilatérale.