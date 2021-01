L’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT) organise la 10ème édition du “Mois national des arts plastiques”, du 15 février au 31 mars 2021.

L’UAPT informe que les artistes candidats peuvent participer avec une ou deux œuvres (tous formats et techniques confondues) récentes et jamais exposées auparavant.

L’UAPT informe qu’une commission indépendante préside cette manifestation, laquelle se charge de l’acceptation des dossiers, de la sélection et de la distribution des œuvres dans tous les espaces réservés à cet événement, et ce, sous la supervision du ministère des affaires culturelles et avec la collaboration de la municipalité de Tunis et la galerie d’art de Ben Arous.