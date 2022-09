Ouverte au public depuis le 10 septembre 2022, l’exposition « Arts plastiques en Tunisie : voyage avec le Fonds national (1850 – 2021) » est visible au siège du Musée national d’art moderne et contemporain (MACAM Tunis) tous les jours de la semaine de 10h à 19h, sauf le lundi.

L’exposition est une rétrospective des différents courants, mouvements, écoles et périodes notoires de l’histoire récente des arts plastiques en Tunisie, de la moitié du 19ème siècle jusqu’à nos jours. Elle se divise en quatre périodes historiques, à savoir la période beylicale, la période coloniale, la période abstraite et enfin la période de l’extrême contemporain.

Conçue, préparée et gérée sous la direction artistique, scientifique et historique de l’artiste plasticien et commissaire d’expositions, Mohamed Hachicha, l’exposition « Arts plastiques en Tunisie : voyage avec le Fonds national (1850 – 2021) » comprend une sélection d’environ 400 œuvres appartenant au Fonds national d’arts plastiques. L’exposition se fixe comme objectif premier de mettre en valeur et de promouvoir la richesse du patrimoine national d’arts plastiques, en documentant ses principales étapes en Tunisie à travers les années et les décennies.

Des œuvres emblématiques de chaque période historique ont été finement sélectionnées afin de reconstruire un panorama rétrospectif, permettant de retracer et faire découvrir plus d’un siècle et demi de l’histoire des arts plastiques en Tunisie. Des premières œuvres des pionniers jusqu’à la période de l’extrême contemporain, en passant par l’emblématique Ecole de Tunis et l’époque dite « abstraite », outre la « parenthèse » d’art naïf et la phase d’essor de la tapisserie, l’exposition « Arts plastiques en Tunisie : voyage avec le Fonds national (1850 – 2021) » reflète la diversité des courants artistiques et met en valeur la créativité des différentes générations d’artistes tunisiens et étrangers résidents en Tunisie.

De la peinture à la sculpture en passant par la tapisserie, la céramique, la gravure et la photographie, l’exposition « Arts plastiques en Tunisie : voyage avec le Fonds national (1850 – 2021) » propose un parcours muséal, échelonné sur plusieurs étapes, pour une historiographie qui se veut la plus exhaustive possible de plus d’un siècle et demi d’art plastique en Tunisie. De l’époque beylicale à celle coloniale, de la période postcoloniale à celle contemporaine, l’exposition fait découvrir les œuvres les plus représentatives des différentes mouvances, tendances et expressions artistiques en Tunisie.

Déployé sur deux salles, en trois étages, le parcours muséal permet de reconstituer et faire découvrir, à travers une approche chronologique, les différentes étapes importantes de l’histoire des arts plastiques en Tunisie.

Organisée par Musée national d’art moderne et contemporain sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, l’exposition s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale visant à préserver la mémoire matérielle et immatérielle nationale de toutes les formes de dégradation et de valoriser la richesse du Fonds national d’arts plastiques.