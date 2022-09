Initialement prévue pour une durée de 11 jours, cette édition 2022 a finalement lieu pour une semaine, du 1er au 7 septembre.

La tenue du festival a dû être reportée en raison des difficultés financières dont le retard de l’aide publique. Dans une déclaration au correspondant de TAP à Sfax, les organisateurs déplorent la diminution des subventions attribuées par le ministère des Affaires culturelles. Le soutien du secteur privé était également parmi les causes évoquées surtout que le festival était habituellement parrainé par une institution pétrolière installée dans la région.

La participation étrangère à ce festival qui invite des plasticiens professionnels et émergents, se limite aux artistes résidant en Tunisie. Le festival enregistre la participation d’un nombre limité d’artistes-plasticiens, 30 dont des Tunisiens et des étrangers (Libyens, Algériens, Ivoiriens, Taiwanais, Grecs, Italiens et Britanniques).

L’exposition inaugurale offre à voir une sélection d’œuvres des artistes participants alors que dans l’exposition de clôture seront présentées les œuvres réalisées dans le cadre du festival.

L’édition 2022 du Festival international des arts plastiques de Mahrès, qu’abrite annuellement la ville de Mahrès, est placé sous le thème “Mahrès: ville des arts et de l’environnement”. Les ateliers et les rencontres-débats sont au coeur de ce rendez-vous artistique dont le thème choisi coïncide avec les préoccupations des populations locales.

Le directeur artistique du festival, Ismail Haba, a rappelé une période difficile (2021) durant laquelle la région de Mahrès était confrontée à une question d’ordre écologique.

Le ministère de l’Environnement avait planifié de réaliser un projet de valorisation des déchets à travers la transformation d’un terrain (la ferme Zarrouk) en une décharge ou un centre de tri et de recyclage. Ce projet a été finalement interrompu, grâce à la mobilisation de la société civile dans cette région côtière et touristique.