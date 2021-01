Des Mondiaux-2021 exceptionnellement placés un mois et demi avant les Jeux de Tokyo, cinq gros tournois d’ici là: le judo mondial a publié mercredi son calendrier 2021 jusqu’à l’été olympique, adapté face à la pandémie de Covid-19.

Jusque-là, seul le Masters, qui réunit les meilleurs mondiaux, du 11 au 13 janvier à Doha, y figurait.

Y sont désormais également inscrits cinq Grand Chelem, la catégorie de tournois la plus prestigieuse du circuit mondial, entre mi-février et début mai: Tel Aviv (18-20 février), Tashkent (5-7 mars), Tbilissi (26-28 mars), Antalya (1er-3 avril), et Paris (8-9 mai). Le tournoi de Paris a généralement lieu en février.

Les Championnats du monde, habituellement annuels et en deuxième moitié d’année, à l’exception des années olympiques, sont eux exceptionnellement

programmés du 6 au 13 juin à Budapest, à un mois et demi seulement des JO-2020 reportés d’un an à cause du Covid-19 (23 juillet-8 août).

Quant aux Championnats d’Europe, ils sont prévus du 16 au 18 avril à Lisbonne.

La course à la qualification olympique, interrompue en mars dernier et relancée fin octobre avec la timide reprise du circuit mondial, a été étendue jusqu’au 28 juin prochain.

“Il s’agit seulement des tournois confirmés. Il y a du temps et de la place pour d’autres, si la situation sanitaire le permet”, précise la Fédération internationale de judo. Aucun tournoi n’est pour l’instant programmé après les Jeux de Tokyo.

Le judo mondial s’est retrouvé à l’arrêt pendant huit mois en 2020, entre fin février et fin octobre. Seuls le Grand Chelem de Budapest et les Championnats d’Europe, à Prague fin novembre, ont été organisés depuis.