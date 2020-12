Une cellule d’experts spécialisés dans la défense commerciale a été constituée au niveau du ministère du Commerce et du Développement des exportations. Elle est chargée de l’élaboration d’une base de données comportant la liste des produits importés liée et leur équivalent sur le marché local.

Ces données ont été présentées au cours de la 35ème session du Conseil national du commerce extérieur, selon un communiqué publié mardi 22 décembre par le ministère du Commerce.

Cette rencontre a permis d’évoquer la mise en place d’un mécanisme de veille précoce des importations et la nécessité d’évaluer et de réviser les accords commerciaux internationaux pour garantir l’intérêt national.

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed Boussaïd, a souligné l’importance de créer un corps de défense commerciale pour protéger l’industrie locale de la hausse des importations et des pratiques illégales à l’importation, qui peuvent endommager le tissu économique national.

Cette réunion a recommandé d’accorder un statut indépendant à ce corps de défense et de lui permettre de défendre les produits industriels et agricoles et des industries.

Les participants ont appelé à la restructuration de tous les mécanismes de soutien à l’exportation, notamment le Fonds de promotion des exportations et l’adoption d’une stratégie prospective et proactive pour éviter les répercussions de la crise sanitaire.

Ils ont convenu de regrouper les idées et propositions qui ont été formulées et d’élaborer un document de synthèse appelant à maintenir la périodicité de la réunion du Conseil national du commerce extérieur et de préparer le Conseil supérieur de l’exportation, qui devrait se réunir, au cours du premier trimestre de 2021.