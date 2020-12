Le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, est, à nouveau, invité à visiter l’Italie au cours des prochaines semaines.

Cette invitation lui a été adressée, jeudi 17 décembre 2020, par son homologue italien, Giuseppe Conte, lors d’un entretien téléphonique, précise la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Au cours de cet entretien, Giuseppe Conte a dit regretter l’annulation de son homologue tunisien et de la délégation qui l’accompagnait, suite à la contamination du ministre tunisien des Finances, Ali Kooli, par la pandémie de coronavirus.

Conte s’est félicité des relations ” excellentes ” établies entre l’Italie et la Tunisie dans divers domaines, d’autant, a-t-il dit, que son pays est le premier investisseur en Tunisie dans le domaine de l’énergie avec plus de 800 sociétés et entreprises implantées. Le président du Conseil des ministres italien, Giuseppe Conte a souligné la disposition de son pays à redoubler ses investissements en Tunisie particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables.

Par ailleurs, Conte a réaffirmé le soutien de son pays à la Tunisie dans tous les domaines particulièrement dans le cadre de l’Union européenne, appelant à coordonner davantage dans les secteurs de l’investissement, la sécurité et la lutte antiterroriste en méditerranée.

D’après la même source, l’entretien a porté sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.