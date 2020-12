Pour le compte du gouvernement, les ministères des Technologies de la communication et de la Transformation numérique et des Affaires locales et de l’Environnement et un regroupement composé de Inetum (ex-GFI Tunisie), IT SERV et DIGITECH France, ont signé, lundi 14 décembre 2020, un accord pour le développement d’un système d’information en Tunisie.

C’est une étape importante dans le processus de digitalisation des services administratifs du pays, à commencer par l’Identifiant unique du citoyen. Ce projet est financièrement soutenu par la Banque africaine de développement (BAD).

Etaient présents à la cérémonie de signature de cet accord, Fadhel Kraiem, Mustapha Laroui et Mohamed El Azizi, respectivement ministres des TIC et des Affaires locales et de l’Environnement et directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord, mais aussi des représentants des trois entreprises techniques signataires.