Le syndicat de base du centre de recherches et d’études sociales (CRES) a indiqué mercredi que le projet de l’identifiant national qui inclut la totalité des citoyens est une étape importante sur la voie de la mise en place d’une administration intelligente.

Dans un communiqué publié, mercredi, le syndicat a expliqué la différence entre l’identifiant social et l’identifiant national et ce qui caractéristique chacun d’eux, ajoutant que le projet de l’identifiant national, est une étape importante sur la voie de la mise en place d’une administration intelligente qui requiert l’instauration d’un système national développé selon le principe de réseautage entre toutes les institutions nationales publiques, dans le cadre du système d’échange des données supervisé par le Ministère des Technologies de la Communication et de la Transformation Numérique.

L’identifiant national est confidentiel et il inclut tous les citoyens tunisiens. Il s’agit d’un numéro fourni par le ministère des Affaires locales dans le cadre d’un système d’échange de données visant à promouvoir les services administratifs pour un passage effectif à la numérisation de l’administration tunisienne à travers des recoupements entre toutes les bases de données sectorielles nationales, au nombre de 12.

La même source a noté que la mise en place de l’administration qui se chargera de la gestion de l’identifiant social, par secteur, est du ressort du ministère des Affaires sociales, du CRES, en l’occurrence. Il s’agit d’un projet national qui vise à établir un système de numérotation unifié qui avait inclut dans sa première étape de 2007, les affiliés sociaux dans les deux secteur public et privé, ainsi que les ayants droit.

Dans un deuxième temps, il avait ciblait les familles pauvres et à faible revenu et chacun de ses membres.

L’identifiant unique se compose de dix numéros attribués de manière séquentielle lors d’un recrutement dans les secteurs public ou privé, lors de l’inscription dans les programmes d’assistance sociale au ministère des Affaires sociales. Il est inscrit soit sur la carte de soins “Labes” pour les affiliés du système de cotisation, soit sur la carte de “Amen” pour les bénéficiaires d’aides sociales.

En revanche, l’identifiant social, représente le numéro de référence du bénéficiaire des services de sécurité sociale appartenant au système contributif et non contributif, qui permet d’avoir accès à tous les services fournis par le ministère des Affaires sociales dans le cadre du système de protection sociale.

Le nombre des inscrits au système d’identifiant social a atteint jusqu’à l’heure actuelle, 7,627,636, soit un taux d’achèvement de 86% de toutes les catégories concernés, en attendant de parachever l’inscription du reste des personnes concernées.