Le ministre de la santé Faouzi Mehdi et Nathalie ANGIBEAU. Country Manager et Représentant de l’UNOPS pour le Nord de l’Afrique, basé en Tunisie ont signé vendredi un mémorandum d’entente afin de favoriser un cadre de coopération et de coordination entre les deux parties dans le secteur de la santé.

Cette convention a pour objectif de développer l’infrastructure de base et la mise à niveau des structures de la santé et les renforcer avec le matériel et les médicaments nécessaires.

Il s’agit également d’assurer un développement des compétences et une meilleure gestion des projets dans le secteur de la santé.