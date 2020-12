L’Association tunisienne de permaculture vient de lancer un appel à candidatures pour son nouveau programme “Plante ta ferme”, un programme d’accompagnement visant la création de 50 micro-fermes en permaculture.

Ce programme a pour objectif de développer des micro-fermes en milieu rural créées par des jeunes tunisiens à la recherche d’un emploi et disposant d’un terrain (propriété ou location).

Le projet est organisé sur 4 années correspondant à 4 zones géographiques. La première promotion 2020-2021 concerne les gouvernorats du Grand Tunis, Bizerte, Nabeul et Zaghouan.

Il prévoit la formation pratique et théorique en permaculture, la formation et l’accompagnement à la création d’un projet économique et social d’une micro-ferme en permaculture, la mise à disposition de matériel spécifique nécessaire à chaque projet, une indemnité mensuelle remboursable, l’intégration des permaculteurs dans une communauté de consommateurs ainsi que dans un label naturel.

Sont éligibles à la première promotion (promotion 2020-2021), les hommes et femmes à la recherche d’un emploi et désireux de créer une ferme en permaculture. Les candidats devront prouver qu’ils disposent d’un terrain (de 2000 m2 à 5 hectares). Ce terrain peut être mis à leur disposition par un tiers selon un contrat (location) de 4 ans minimum. Les candidats doivent s’engager à travailler à temps plein dans leur ferme pendant au moins 4 ans et à suivre toutes les étapes du programme. Il n’est pas demandé aux candidats d’avoir des connaissances en agriculture.

Pour candidater, les personnes intéressées doivent remplir le document suivant : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf57GE5ye9…/viewform…