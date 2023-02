L’Association tunisienne de la permaculture (ATP), ONG tunisienne active, depuis 2015, dans l’agriculture durable et la valorisation de la diversité des semences paysannes tunisiennes, a soumis au gouvernement une proposition sur l’adoption d’un label “Haute valeur environnementale” (HVE) à appliquer sur les exploitations agricoles basées sur les principes de l’agro-écologie, un mode agricole durable respectant l’être humain, l’environnement et les écosystèmes.

Ce label, une fois adopté et autorisé par le gouvernement tunisien, permettra d’engager des exploitants agricoles tunisiens dans une production à usage limité d’intrants, donc plus respectueuse de la santé humaine, des ressources en eau et de l’environnement.

Pour les consommateurs, le label HVE permettra de choisir les produits alimentaires dont les matières premières agricoles sont issues d’exploitations utilisant des pratiques d’agroforesterie qui respectent l’environnement et utilisent des éléments naturels (engrais verts), donc mieux pour leur santé.

“Une fois adopté, nous allons élaborer un cahier des charges en concertation avec les structures de l’Etat et les experts, oeuvrer pour la sensibilisation des agriculteurs, une tâche que nous faisons déjà dans le cadre du projet “Plante ta ferme” et “Nourriture citoyenne” et d’autres projets”, a déclaré Maha Mouelhi, chargée des formations et accompagnatrice terrain auprès de l’ATP, lors d’une formation organisée par l’association au profit de journalistes tunisiens, les 15, 16 et 17 février 2023 sur “les semences et les politiques agricoles et alimentaires en Tunisie”.

“Plante ta ferme” est un projet de l’ATP financé par la fondation suisse DROSOS. Il vise à accompagner la création de 50 micros-fermes en permaculture de moins de 5 hectares dans 4 zones du territoire Tunisien.

A long terme, le projet a pour finalités de lutter contre les inégalités et contre l’exode rural, créer des emplois et de nouvelles opportunités pour les jeunes chômeurs en milieu rural, dynamiser les zones rurales, créer un réseau de permaculteurs en Tunisie et valoriser des terres agricoles abandonnées pour développer la souveraineté alimentaire en Tunisie.

Face aux enjeux climatiques, au bouleversement des circuits d’approvisionnement en matières premières à l’échelle mondiale et aux menaces sur la souveraineté alimentaire en Tunisie, la société civile et l’ATP principalement, plaident, aujourd’hui, en faveur d’un retour à un nouveau mode d’agriculture durable, résilient et moins dépendant de l’étranger.